Meer dan 25.000 doden in New York maar toch overvolle vliegtuigen

Er zijn beelden opgedoken van verschillende overvolle vliegtuigen richting New York. Passagiers zijn verbaasd over de volle vliegtuigen. Ze delen vol ongeloof de beelden op social media. Van social distancing is er haast geen sprake. Dat is opvallend want New York is de zwaarst getroffen staat in de Verenigde Staten. Momenteel zijn er daar meer dan 26.000 doden gevallen door het coronavirus. De gouverneur heeft dan ook een lockdown over de staat uitgeroepen en overal wordt er aangemaand om de social distancingmaatregelen te respecteren. De VS hebben op dit moment de meeste doden door en besmettingen met het coronavirus op hun conto staan. Met 75.000 doden staan ze bovenaan de lijst.