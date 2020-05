Moeskroen heeft licentie te pakken

Excelsior Moeskroen heeft vrijdag van het BAS zekerheid gekregen over zijn proflicentie. Ook volgend jaar mag de club in 1A aantreden. Na Standard en Lommel begin deze week kruipen nu ook de Henegouwers door het oog van de naald.

De beslissing van de licentiecommissie van de KBVB wordt tenietgedaan door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Moeskroen krijgt een licentie voor 1A, inclusief een Europese licentie. “Dit is de enige juiste beslissing”, klopt voorzitter Patrick Declerck zich op de borst.

Begin april gaf de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) slecht nieuws aan Moeskroen. Moeskroen slaagde er in eerste zit niet in om zijn levensvatbaarheid aan te tonen. Men haalde de coronacrisis aan om een tekort van 3,2 miljoen euro te verklaren. Ook een struikelblok was het steeds terugkerende verwijt dat spelersmakelaars aan de touwtjes zouden trekken op Le Canonnier.

Woensdag verdedigde Moeskroen zich nog vier uur lang bij het BAS, maar de club uit Henegouwen moest tot vandaag wachten op een definitieve uitspraak. Het was reeds de 5e keer in 6 jaar tijd dat Moeskroen beroep moest doen op een tweede kans bij het BAS, maar Les Hurlus krijgen nu dus opnieuw de felbegeerde licentie.

KVO straks aan de beurt

Ook KV Oostende kent zijn lot vandaag. De kustploeg moet bij het BAS aantonen dat de kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen officieel op de rekening van de club komt. Pas dan is Oostende zeker van zijn proflicentie.

Waasland-Beveren zal de ontwikkelingen in dit licentiedossier met argusogen volgen. Als KVO zijn licentie niet krijgt, dan blijven de Waaslanders sowieso in 1A.