Sekswerkers voelen zich vergeten door regering: “Velen zitten nu al financieel aan de grond”

Tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad van 6 mei over de exit is opnieuw niets gezegd over de sekswerkers, en wanneer zij opnieuw aan de slag kunnen. In een open brief aan premier Wilmès vragen ze nu hen ten minste perspectief te geven. “Velen zitten nu al financieel aan de grond”, klinkt het. Gevreesd wordt dat sommigen stiekem toch weer klanten zullen ontvangen.

Utsopi, de vereniging voor sekswerkers, zegt dat er zo’n 26.000 mensen in die sector werken in ons land. Velen zitten nu financieel aan de grond, zegt coördinator Maxime Maes. Want omdat hun job niet wordt erkend, kunnen ze ook op geen enkele vergoeding rekenen.

“Dankzij giften van particulieren en humanitaire organisaties is Utsopi in staat dagelijks sekswerkers te hulp te schieten die zonder inkomsten zitten. In sommige gevallen hebben die zelfs te weinig geld om te eten of te overleven. Het gaat dan meestal om alleenstaande moeders met kinderen, dakloze transgenders die gebukt gaan onder stigma, en migrantenvrouwen in situaties van uitbuiting en zonder toekomstperspectief. Het gaat vooral om vrouwen, maar er zijn ook mannen die financieel aan de grond zitten.”

“Dodelijk is dat dagen en weken passeren zonder dat ze enig antwoord krijgen op belangrijke vragen zoals: Hoelang moeten we nog rekenen op voedselbedelingen? Wat moet ik mijn huisbaas vertellen? Wanneer kan ik weer geld verdienen? Hoe betaal ik de huur voor mijn raam?”, zegt Maes.

Sterven van honger

In Nederland weten sekswerkers sinds deze week dat ze ten vroegste op 1 september weer aan de slag kunnen. “Wat wij de overheid nu vragen, is om sekswerkers ook hier enige duidelijkheid te geven over een geplande einddatum van de coronamaatregelen, zelfs als die later verlegd of uitgesteld moet worden”, zegt covoorzitter Sonia Verstappen van Utsopi.

Uit wanhoop zullen sekswerkers, zo wordt gevreesd, steeds meer risico’s nemen en toch stiekem aan de slag gaan. Uit pure noodzaak. “Anders zullen ze in plaats van aan het coronavirus sterven van honger en koude, en zullen sommigen misschien zelfs zelfmoord plegen”, zegt Utsopi in een open (wanhoops)brief aan premier Wilmès.

De Brusselse politie bevestigt intussen dat ze al verschillende prostituees heeft betrapt die discreet klanten proberen te ronselen op straat.