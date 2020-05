Griekse grenspolitie schoot met scherp op migranten aan Turkse grens

De Griekse grenspolitie heeft met scherp geschoten bij de schermutselingen begin maart aan de Grieks-Turkse grens. Dat zou blijken uit onderzoek van onder meer het Duitse magazine Der Spiegel, het internationale onderzoekscollectief Bellingcat en het Nederlandse datajournalistiekplatform Pointer (KRO-NCRV).

Een Pakistaanse man kwam mogelijk door Grieks vuur om het leven en er vielen gewonden nadat honderden vluchtelingen en migranten door Turkije naar de grens waren gedirigeerd. Griekenland ontkent verantwoordelijk te zijn en spreekt van “nepnieuws van Turkse zijde”. De Groenen in het Europees Parlement eisen nu een onderzoek.

Een reconstructie die vrijdagavond wordt uitgezonden op de Nederlandse zender NPO2 werd al gezien door het Nederlandse Europarlementslid Tineke Strik (GroenLinks). “Het is ongelofelijk dat Griekse autoriteiten met scherp schoten op onschuldige mensen aan de Europese grenzen. Dit kan niet ongestraft blijven.”

Tegenbewijs

Strik wil opheldering van de Griekse regering en van de Europese Commissie. Die heeft het optreden van de Griekse autoriteiten geprezen en vragen over het gebruik van geweld aan de grens genegeerd, aldus de GroenLinkser. “Als overtuigend tegenbewijs uitblijft, moet het Europees Parlement zelf verdere stappen ondernemen en een onderzoekscommissie instellen.”

Ten tijde van de beschietingen waren honderden Europese Frontex-grenswachten aan de Griekse grens gestationeerd. Het is nog onduidelijk in hoeverre zij op de hoogte waren, of zelfs betrokken waren, bij de beschietingen, aldus Strik. “Zij zijn verplicht om schendingen van fundamentele rechten tijdens hun operaties te monitoren en bestraffen.”