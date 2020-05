Horrorseizoen wordt nog wat groter: spits van 60 miljoen Luka Jovic keert zwaar geblesseerd terug uit quarantaine bij Real Madrid

Real Madrid-spits Luka Jovic (22) heeft een breuk opgelopen in het hielbeen van zijn rechtervoet. Dat heeft De Koninklijke vrijdag bekendgemaakt.

Volgens Spaanse media heeft Jovic zich thuis geblesseerd vlak nadat hij begin deze week was teruggekeerd uit Servië. Vermoedelijk zal hij zes tot acht weken buiten strijd zijn.

De ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois kreeg medio maart heel wat kritiek omdat hij de quarantainemaatregelen tegen het coronavirus met de voeten had getreden. Hij profiteerde van de onderbreking in La Liga om naar Servië terug te vliegen, ondanks het feit dat hij net als alle andere spelers en medewerkers van Real in quarantaine was geplaatst nadat een speler van het Madrileense basketbalteam positief had getest op het coronavirus. In Belgrado bouwde Jovic vervolgens een feestje om de verjaardag van zijn vriendin te vieren. Daarmee ging hij in tegen alle veiligheidsvoorschriften.

In zijn eerste seizoen bij Real kon de topaankoop de verwachtingen niet inlossen. In 24 wedstrijden trof de van Eintracht Frankfurt voor 60 miljoen euro overgekomen Jovic slechts twee keer raak.

Sinds 12 maart ligt La Liga stil omwille van de coronacrisis. In juni hoopt men het seizoen te hernemen. Leganes-coach Javier Aguirre verklapte vrijdag dat La Liga zijn team had laten weten dat op 20 juni de competitie hervat zou kunnen worden.