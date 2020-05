Djibril Cissé wil pensioen doorbreken om mijlpaal in de Ligue 1 te bereiken: “Ik wil zelfs zonder salaris spelen”

In 2015 hield Djibril Cissé het voor bekeken in het internationale voetbal. De Franse aanvaller, 38 intussen, koestert wel nog één onvervulde droom. “Ik sta op 96 goals in de Ligue 1 en daar word ik helemaal gek van.”

Het vele blessureleed fnuikte grotendeels de carrière van Cissé, hoewel hij met Auxerre, Liverpool en Olymique Marseille toch een garantie was op doelpunten. Nu heeft de Fransman zijn plannen uit de doeken gedaan om toch nog eens terug te keren op het voetbalveld.

“Ik wil terugkeren naar de Ligue 1 voor de resterende vier goals’, zegt Cissé in een interview met So Foot. “Je weet hoe het werkt met spitsen. We houden van doelpunten, we houden van mijlpalen. 25 goals, 50 goals, 75 goals... Die gemiste mijlpaal van 100 goals wringt bij mij nog steeds.”

De flamboyante ex-aanvaller is ervan overtuigd dat die 100 doelpunten nog haalbaar zijn. “Als een club mij de kans geeft, heb ik deze goals in twee of drie maanden te pakken. Ik ben bereid om terug te keren en zonder salaris te spelen, dus er is niet veel risico voor een club. Ik ben behoorlijk koppig: als ik een doel voor ogen heb, doe ik er alles aan om het te halen.”