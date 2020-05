Veteraan George (98), de Vlaamse captain Tom, krijgt heldenontvangst in Poperinge

Poperinge - “I’m fit, you know.” Na 98 jaar en talloze heldendaden is George Sutherland inderdaad nog in prima conditie. De Poperingse Schot wandelde vrijdag van zijn oude werkplaats Lijssenthoek Military Cemetery naar Talbot House om zijn home from home te redden van de coronavijand.

Op luid applaus en de tonen van God Save the Queen onthaalden de Poperingenaars hun held George Sutherland, die door de politie veilig werd begeleid in de West-Vlaamse stad. George lachte zijn tanden bloot, stak zijn duim op en trakteerde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu zelfs op een elleboogje langs de kant van de weg.

“Ik de Vlaamse Captain Tom? Ik ben nog geen honderd, hé. En ik ben een Schot, die diende voor de luchtmacht.” George groeide in Poperinge uit tot een volksfiguur. Elke dag gaat de gentleman - keurig gekleed - wandelen in zijn streek. “I want to look smart.” Wie hem tegen het lijf loopt, kan uren staan luisteren naar straffe verhalen in zijn sappig dialect, een mix van West-Vlaams en Schots.

Talbot House

George is geboren uit het huwelijk tussen een Belgische dame, die aan de overkant van de veldhospitalen in het Poperingse Lijssenthoek woonde, en zijn Schotse vader die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog diende. Na de Wapenstilstand verzorgde zijn vader er de graven van zijn gesneuvelde collega’s.

“Ik begon op mijn zeventiende te werken op Lijssenthoek Military Cemetery, op een boogscheut van het café waar ik geboren werd. In onze vrije tijd bezochten mijn vader en ik geregeld Talbot House, de Britse Every Man’s Club, waar ik collega-veteranen, pelgrims, schoolkinderen en Britse royals mocht ontmoeten.”

Talbot House werd in 1915 opgericht door Britse aalmoezeniers en werd een home from home voor meer dan een half miljoen vermoeide Tommies, die hun thuisland misten. Ze ontmoetten er vrienden, ongeacht hun rang, dronken een kopje thee, schreven brieven naar huis, genoten van een mooi onderhouden tuin en speelden piano. Op zolder bood een kapel enige troost en hoop voor de mannen, die terug moesten naar de loopgraven.

Levend museum

Sinds de heropening van de club in 1931, is de club een levend museum waar je ook kan overnachten. Jaarlijks komen er duizenden pelgrims en toeristen over de vloer die er een warme thuis vinden, net zoals toen. Het is een authentieke Britse parel uit de oorlogsjaren. Het huis investeerde eind vorig jaar in een nieuwe permanente tentoonstelling en verwachtte dit voorjaar heel wat bezoekers. De onverwachte sluiten door de coronacrisis is een flinke streep door de rekening en zet het voortbestaan op de helling, want het huis draait bijna uitsluitend op inkomsten van bezoeken en overnachtingen.

George werd het gezicht van operatie ‘redding’. Met een symbolische wandeling van zijn begraafplaats naar zijn home from home probeert hij voldoende geld op te halen. Zijn stunt werd ingepland op VE-day, waarop het einde van Wereldoorlog Twee in Europa wordt gevierd. En dat is niet toevallig.

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte ik uit Poperinge en werkte als vliegtuigmonteur bij de Britse luchtmacht. Gevaarlijk werk, omdat er voortdurend aanvallen werden gepleegd op de landingsbanen. Ik kon ooit een piloot redden uit een brandende cockpit, maar veel vrienden werden uit de lucht geschoten boven Duitsland en zag ik nooit meer terug. Ik wandel ook om hen te eren. Lastig? I can take a punch.”

Voetsporen

George vertrok vanop Lijssenthoek Military Cemetery met zijn zoon, die ook op de begraafplaats werkte. “Ik ben blij dat Alex nu letterlijk in mijn voetsporen treed. Door de coronacrisis is het zeven weken geleden dat ik hem nog gezien heb.” George passeerde zijn geboortecafé en werd - net als 76 jaar geleden - onthaald als een bevrijder en een symbool van hoop in de binnenstad. De tocht eindigde in Talbot House, waar hij uitblies in de tuin met a cup of tea. “Hier doe ik het voor. Om deze way of life en living history in stand te houden voor latere generaties.”

Dat vinden ook honderden schenkers van over heel de wereld, die bijna 100.000 euro verzamelden voor ‘operatie redding’ van hun home from home. En George, die krijgt straks een eigen plekje in het museum.