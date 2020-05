Staatsblad schenkt klare wijn over de regels rond bezoek: dit mag wel en dit mag niet

De versoepeling van de maatregelen, waarbij vanaf zondag 4 bezoekers zijn toegestaan, is in het Staatsblad verschenen. Dat zorgt voor duidelijkheid bij al wie de voorbije dagen aan het rekenen is geslagen. Dit mag wel én dit mag niet:

1. “Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.”

Deze regel is kraakhelder. Huishoudens - personen die onder hetzelfde dak wonen - mogen maximaal vier personen ontvangen. In principe gaat het om vier personen uit een ander huishouden of vier alleenwonenden. Indien zij enkel bij elkaar op bezoek gaan, kunnen ook één of twee alleenwonenden met een huishouden kleiner dan drie of twee. Daar houdt het combineren op, verduidelijkt de volgende regel.

2. “Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.”

De keuze die je maakt als persoon, maak je dus als huishouden, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. Wanneer iemand op bezoek gaat bij een ander gezin, verbindt hij of zij meteen zijn volledige huishouden. Ook indien die persoon alleen op bezoek geweest is. Of met andere woorden: Als de dochter haar thuiswonende lief wil zien dan kunnen de ouders niet op bezoek bij de grootouders.

De idee is dat twee huishoudens samen één bubbel vormen. Dit geldt ook voor een alleenwonende die afspreekt met een vriend(in), als hij of zij samenwoont dan verbindt de alleenwonende zich tot al die huisgenoten.

3. “De leden van de nieuwe op die manier gevormde “groep” mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.”

Dat betekent dat als u op bezoek gaat bij een huishouden of iemand die behoort tot een huishouden, u thuis geen ander huishouden mag uitnodigen. Maar wat met een gezin van vijf, of een studentenresidentie waar een tiental studenten sinds het begin van de maatregelen samenleven? “Zij mogen niet in zijn geheel op bezoek bij anderen”, zegt Stevens. “Wél mogen ze maximum vier bezoekers ontvangen. Opnieuw: Iedere bezoeker verbindt zijn volledige huishouden.”

