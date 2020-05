Voorzitter Waasland-Beveren: “Ofwel competitie nietig verklaren ofwel naar competitie met 18 ploegen”

Nu Moeskroen zijn proflicentie heeft en er ook bij KV Oostende positieve signalen zijn, dreigt Waasland-Beveren dé verliezer te worden. Als rode lantaarn bij de stopzetting van de competitie kunnen de Waaslanders nog altijd degraderen. Dat was niet het geval als er een ploeg wegviel wegens geen licentie. “Wij zullen niet het slachtoffer worden van een onafgewerkte competitie”, aldus voorzitter Dirk Huyck.

Volgende week beslist de Algemene Vergadering van de Pro League over de eindstand van onze competitie. Wie is kampioen, wie speelt Europees, wie degradeert na de stopzetting achter 29 speeldagen. Nu alle 16 eersteklassers wellicht hun licentie krijgen, kan Waasland-Beveren nog altijd zakken naar 1B. “Een degradatie op papier zullen wij nooit aanvaarden”, aldus Dirk Huyck. “Dan hebben wij ons niet tot de laatste speeldag - de laatste snik - kunnen verdedigen? Daar zullen wij ons met alle mogelijke middelen verzetten. Dan moet er maar een andere oplossing bedacht worden. Ofwel een statutaire zoals in Nederland waarbij de competitie nietig wordt verklaard en er dus geen kampioen, degradant of stijgers zijn. Ofwel een oplossing waarin iedereen zich kan vinden met 18 ploegen in 1A. Met Waasland-Beveren erbij dus.”

Op de Freethiel zijn ze niet ontgoocheld dat Moeskroen en wellicht KV Oostende hun licentie zullen krijgen. “Wij hebben die licenties nooit aangevochten. Als belanghebbende partij traden wij op als waakhond en keken we toe dat alle spelregels gevolgd werden. Als KVO straks een positief antwoord krijgt, zal ik hun voorzitter feliciteren. Wij aanvaarden het vonnis van het BAS, de hoogste rechtsinstantie in de sportwereld. Point final.”

Over Moeskroen wil en zijn makelaarskwesties wil Huyck niet in detail treden. “Het dossier van het BAS zal publiek worden. Ik hoop dat iedereen dat dan eens leest en zelf zijn oordeel velt. Wij gaan onze gedachten daarover aan niemand niet opdringen. Iedereen kan oordelen over de correctheid van dat dossier.”