“Typisch Nederlands en volstrekt uniek”: Willem II heeft het mooiste truitje ooit in de Eredivisie

Huidige aanvoerder Jordens Peters in het winnende shirt Foto: Willem II

Het truitje van Willem II is verkozen tot het ‘mooiste truitje in de geschiedenis van de Eredivisie’. Een vakjury kende het predicaat toe aan het thuisshirt van de club uit Tilburg tussen 1958 en 1967.

Het klassieke shirt, zonder sponsoring, bestaat uit verticale strepen met rood, wit en blauw.

“Het is een typisch Nederlands truitje. Zoiets zie je in geen enkel ander land”, zegt Sjoerd Mossou, die samen met Jan Joost van Gangelen, Frank Evenblij, Arno Kantelberg en Viktoria Koblenko tot de jury behoorde.

De Eredivisie verzamelde 1.754 truitjes van de 54 clubs die in de hoogste klasse van het profvoetbal speelden. Het Feyenoord-truitje van Johan Cruyff van 1983-1984 eindigde op de tweede plek in de stemming, voor het tenuetje waarin Ajax tussen 1969 en 1972 te bewonderen was.

