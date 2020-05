FC Barcelona en sterspeler Lionel Messi trainen opnieuw na negatieve tests

FC Barcelona heeft vrijdag met een foto op sociale media bevestigd dat het de trainingen hervat heeft. Op de foto is Lionel Messi te zien. De Argentijn heeft klaarblijkelijk zijn coronatest van woensdag goed doorstaan.

Sinds 12 maart ligt La Liga stil. Vanaf dinsdag werden de profvoetballers in Spanje getest op het coronavirus. 48 uur na het verkrijgen van een negatief resultaat konden de spelers de training hervatten. La Liga hoopt het seizoen in juni te hervatten. Leganes-coach Javier Aguirre verklapte vrijdag dat La Liga zijn team had laten weten dat op 20 juni de competitie hervat zou kunnen worden.