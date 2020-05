Wat met vrienden en buren die de regels niet volgen? De vriendschap op het spel zetten of toch maar zwijgen voor de lieve vrede?

Nu de maatregelen een beetje versoepelen en de kans op misbruik ook stijgt, is ook de kans groot dat de kloof tussen ‘kamp ik volg de regels’ en ‘kamp ik veeg er mijn voeten aan’ nog veel dieper wordt. Maar wat als jij in het strikte kamp zit en je beste maten of goeie buren niet? Zet je dan een vriendschap van en voor jaren ver op het spel door ze aan te spreken? “Eigenlijk zet je de vriendschap vooral op het spel als je in zo’n situatie zwijgt”, zegt psycholoog Martin Euwema van de KU Leuven. “En nog veel meer als je naar de politie belt.”