Björn Soenens vanuit New York: “Niet alles wat Trump zegt, is onzin”

Het is me een verzameling vreemde snuiters daar, een oceaan hier vandaan. En de gekste staat vooraan. “Dit is de hemel voor elke journalist. Donald Trump is een ­godsgeschenk. En je moet het hem nageven: hij speelt het verdomd handig. Meestal toch.” VRT-correspondent Björn Soenens (52) is in zijn sas, daar in New York.