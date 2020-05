VS steken stokje voor VN-stemming over coronaresolutie

De Verenigde Staten hebben volgens diplomaten vrijdag in de VN-Veiligheidsraad een procedure geblokkeerd die zou leiden tot een stemming over een resolutie waarin wordt opgeroepen tot een “stopzetting van de vijandelijkheden” om de coronapandemie beter te kunnen bestrijden.

De VS “kunnen de huidige ontwerpresolutie niet steunen”, klinkt het aan Amerikaanse zijde zonder verder details te geven. Donderdag hadden de Verenigde Staten nog ingestemd met een compromis over de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarover het wekenlang in de clinch lag met China. De VS beschuldigen de WHO al langer van een gebrek aan transparantie en een trage reactie op de coronapandemie.

Met de procedure zouden de twee auteurs van de resolutie, Tunesië en Frankrijk, een verzoek tot stemming over de tekst kunnen indienen. In de ontwerptekst werd opgeroepen tot een “versterkte coördinatie” tussen de VN-leden en werd er benadrukt “dat het noodzakelijk is om alle landen en de relevante entiteiten van het VN-systeem te steunen, met inbegrip van de gespecialiseerde gezondheidsagentschappen”, aldus persbureau AFP die de tekst in handen kreeg. Deze formulering, waarbij de WHO slechts impliciet wordt genoemd, was nochtans een compromis van de auteurs om zo een definitief akkoord te kunnen bereiken over de resolutie.