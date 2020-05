UEFA-bestuurslid Olsson hoopt dat financiële fair-play na coronacrisis gerespecteerd wordt: “Anders wordt het een zootje”

Voorzitter Lars-Christer Olsson van de European Leagues waarschuwt de voetbalclubs niet te proberen allerlei regels aan te gaan passen, nu de nood hoog is als gevolg van de coronacrisis. “Laten we ons vooral blijven houden aan de regels van de financiële fair-play”, zo verklaarde het dagelijks bestuurslid van de UEFA. “Want anders zijn we straks weer terug bij af en wordt het een zootje.”