Ze noemden hem de ‘handelaar des doods’. Tot een gravin hem tot inkeer bracht

Hij had zijn fortuin vergaard met dynamiet. En dus werd Alfred Nobel al snel de ‘handelaar des doods’ genoemd. Zelfs zijn jongste broer Emil moest zijn fascinatie voor explosieven met zijn leven bekopen. Het was uiteindelijk een onbereikbare gravin die het leven van de Zweed overhoop gooide. Zij zou ervoor zorgen dat we bij de naam Nobel niet aan wapens, maar wel aan de prestigieuste prijzen ter wereld denken.