Louis van Gaal onderhandelde ooit in het geheim met Tottenham: “De voorzitter moest ontsnappen in kofferbak”

Tottenham Hotspur toonde in 2014 verregaande interesse in Louis van Gaal. De voorzitter van de Spurs, Daniel Levy, had hier heel wat voor over. Zoveel zelfs dat een bezoekje aan de Nederlandse succestrainer in de kofferbak eindigde om te voorkomen dat nieuws zou uitlekken.

Louis van Gaal was naar aanleiding van zijn nog te verschijnen biografie ‘LvG. De trainer en de totale mens’ te gast in de Nederlandse podcast 1-2-tje met Yves. Hoewel de biografie pas op 12 mei in de rekken ligt, verklapte de coach al één van de strafste verhalen uit het boek.

Louis van Gaal ontving Daniel Levy bij hem thuis in zijn villa in Noordwijk. De heren bespraken een eventuele overgang na de tweede periode van Van Gaal als bondscoach van Oranje.

“Daniel Levy kwam bij mij thuis geweest hier in Noordwijk. Hij vertrok toen wel in de kofferbak. Waarom? Omdat Jack van Gelder (een Nederlandse sportverslaggever en televisiepresentator, nvdr.) hier buiten stond”, gniffelt Van Gaal in de podcast .

Tot een samenwerking met Tottenham kwam het uiteindelijk niet. Levy kwam in de ogen van Van Gaal niet snel genoeg tot zaken en de deal sprong af. “Het duurde heel lang en hij gaf eigenlijk de kans aan Manchester United ook nog een bod uit te brengen.”

Van Gaal trok inderdaad naar Old Trafford, waar hij in juni 2016 opgevolgd werd door José Mourinho. Manchester United bleek ook het eindstation voor de Nederlander als voetbaltrainer: intussen is hij met pensioen.