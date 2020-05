Transporteconoom: “Coronacrisis wordt einde van goedkope pakjeslevering”

Stapelen de lege kartonnen dozen zich ook op bij u? Sinds het begin van de lockdown shoppen we collectief meer online en dat zullen we op langere termijn voelen in onze portefeuille. Dat zegt Roel Gevaers, transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen. De reden? Het aandeel oversized pakjes – van meer dan 20 kilogram – dat we bestellen, verdriedubbelde.