Axel Witsel mist mogelijk herstart Bundesliga

In Duitsland beginnen ze volgend weekend opnieuw te voetballen, maar dat gebeurt mogelijk zonder Axel Witsel. De Rode Duivel heeft zich op training geblesseerd.

Het Duitse BILD weet dat de 31-jarige middenvelder dinsdag een blessure aan de adductoren opliep. Niet bij een duel, maar bij een actie zonder ploegmaat in de buurt. Sindsdien ontbrak Witsel bij de groepstrainingen van Borussia Dortmund.

Witsel dreigt daardoor de altijd beladen ‘Revierderby’ van komende zaterdag tegen het Schalke 04 van Benito Raman te missen. Thorgan Hazard is wel fit, maar BVB-trainer Lucien Favre moet met Marco Reus (spierblessure) en Dan-Axel Zagadou (knieblessure) normaal gezien al twee basispionnen missen terwijl ook Emre Can onzeker is.

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat. Sinds half maart werd in Duitsland wegens de uitbraak van het coronavirus niet meer gespeeld. Als alles volgens planning verloopt, eindigt het seizoen in het weekend van 27 en 28 juni. De bekerfinale wordt mogelijk begin juli afgewerkt.