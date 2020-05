Vijftien amateurclubs brengen gezamenlijke klacht naar buiten wegens onrechtmatige stopzetting van het seizoen

Gaat het amateurvoetbal een blanco seizoen 2019-2020 tegemoet, met als gevolg dat de reeksindelingen ongewijzigd blijven? Het is de wens van 15 amateurclubs die zich benadeeld voelen door het vroegtijdig stopzetten van de competitie eind maart.

Op 27 kondigde de crisiscel corona van de KBVB aan dat het amateurvoetbal in ons land er definitief op zat, met duidelijk omschreven regels wie in aanmerking kwam om te stijgen of te dalen uit een bepaalde reeks.

Vijftienamateurclubs verenigden zich nu - 14 aan Vlaamse zijde en 1 Waalse club - om deze beslissing aan te vechten, omdat er nog teveel speeldagen op de kalender stonden om een juiste eindoordeel te vellen over het einde van de competities. Hiervoor namen ze advocaat Johnny Maeschalck onder de arm.

“Ik begin nooit aan rechtszaken waarin het recht niet kan zegevieren. Als ik alle argumenten van mijn cliënten in acht neem, dan kan ik zeggen dat ze wel degelijk steek houden”, zegt Maeschalck aan L’Avenir. “De reglementen van de Belgische voetbalbond zorgen ervoor dat de uitspraak over de stopzetting niet op wettelijke basis berustte.”

“Natuurlijk was het een bijzondere situatie door de crisis. Maar er waren andere opties mogelijk. Er bestaat een wetsartikel dat erin voorziet dat de amateurcompetities stopgezet mogen worden bij overmacht, maar er staat niet precies beschreven hoe dat moet gebeuren. Daar zit in een lacune in de wetgeving. Voor mij is enkel een rechter bevoegd om een uitspraak te doen in deze zaak”, aldus Maeschalck.

Johnny Maeschalck zal zijn conclusies neerleggen op 13 en 14 mei. Op 26 mei komt de zaak voor bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.