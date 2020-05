Napoli reageert flitsend op transfergerucht: “Onze voorzitter heeft geen idee wie dat is”

In Italië is nog altijd niet zeker of de Serie A het lopende seizoen zal afwerken, maar intussen doen de wildste transfergeruchten de ronde. Tot frustratie van Napoli.

De club van Dries Mertens werd vrijdag in verband gebracht met een transfer voor Marc Cucurella. Die werd dit seizoen door FC Barcelona uitgeleend aan Getafe en deed het daar uitstekend. Er wordt dan ook verwacht dat de Spaanse eersteklasser de aankoopoptie van 6 miljoen euro zal lichten en de 21-jarige linksback mogelijk met winst zal verkopen, ook al gaat in dat geval 40 procent van dat bedrag terug naar de club van Lionel Messi.

Cucurella (links). Foto: EPA-EFE

Volgens Calciomercato, een van de vele geruchtenwebsites in Italië, staat Cucurella hoog op de verlanglijst bij Napoli. Niet onlogisch want de Italiaanse topclub is op zoek naar een potentiële opvolger van Faouzi Ghoulam en Getafe-voorzitter Angel Torres zei het volgende in een gesprek met Radio Marca: “Er zijn veel clubs geïnteresseerd in onze spelers. Zo belt de voorzitter van Napoli mij drie keer op een dag.”

Dat was echter niet naar de zin van… de voorzitter van Napoli. Aurelio De Laurentiis liet zijn club dan ook kort en krachtig reageren. “Dit is een hoax, fake news”, aldus de Partenopei op Twitter. “De Laurentiis weet niet eens wie de voorzitter van Getafe is en heeft met geen enkele van zijn medewerkers gesproken over Cucurella.”