Match zonder publiek? Clubs denken aan tv-pas voor fans

Onder meer Club Brugge en KV Mechelen zijn al gestart, maar straks moeten ook de andere eersteklassers aan hun abonnementenverkoop voor volgend seizoen beginnen. Alleen is er bij veel clubs nog geen duidelijkheid wat ze dan gaan doen met eventuele wedstrijden achter gesloten deuren. Een denkpiste bij een aantal topclubs is om samen te werken met Eleven, vanaf volgend seizoen in het bezit van de tv-rechten.