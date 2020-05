Gezichtsverlies voor de bond, nog meer onzekerheid: licentie voor Moeskroen levert vooral verliezers op

Het Belgische voetbal staat op zijn kop. Moeskroen, club van witwaspraktijken en louche makelaars, kreeg van het BAS toch zijn proflicentie. Dat levert vooral verliezers op. Het is gezichtsverlies voor de voetbalbond en de Licentiecommissie, Waasland-Beveren vreest opnieuw degradatie én welke competitieformule passen we straks in godsnaam toe? Een overzicht van alles en iedereen die klappen krijgt na deze beslissing.