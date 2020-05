Licentiemanager Nils Van Brantegem: “Frustrerend voor de clubs die wèl correct werken”

Nils Van Brantegem is de licentiemanager. Hij verricht het meeste werk rond de dossiers alvorens ze aan de licentiecommissie voor te leggen. Al enkele jaren wordt zijn werk door het BAS steeds naar de prullenmand verwezen.

“Op zich vind ik dat niet zo erg als de clubs op het ultieme moment de juiste documenten voorlegt”, aldus Van Brantegem. “Maar in dit geval is het frustrerend. Niet in de eerste plaats voor mij maar wel voor die andere clubs die wèl correct werken.”

De roep om heel de licentieprocedure, en dan vooral de beroepsprocedure, te herzien klinkt luid. “Daar heb ik mijn idee over maar het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen. Maar we moeten misschien wel een en ander overdenken.”

