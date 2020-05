BAS-arbiter die Moeskroen laat gaan was debutant

De Thai Pairoj Piempongsant is - op papier althans - de baas van Moeskroen. Foto: BELGA

De voetbalbond, de licentiemanager en drie tussenkomende clubs kregen vrijdag een koude douche te verwerken van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Excelsior Moeskroen krijgt onverwacht een proflicentie en een Europese licentie voor volgend seizoen. Op 8 april had de licentiecommissie van de voetbalbond die licentie afgenomen omdat Moeskroen afhangt van makelaars - wat verboden is - en onvoldoende financiële garanties kon voorleggen voor volgend seizoen.

Het BAS hoorde woensdag de verschillende partijen. Moeskroen verzette zich niet ten gronde tegen de aantijgingen maar voerde wel aan dat de bewijzen om de club te veroordelen niet rechtsgeldig waren. In het oordeel van het BAS kreeg Moeskroen “gedeeltelijk gelijk”. De motivatie van het BAS is nog niet bekend. Die volgt pas binnen tien dagen.

De verliezende partijen zetten vraagtekens bij het verloop van de zaak. Bij de benadeelde clubs (Waasland-Beveren, Westerlo en Virton) is te horen dat de voetbalbond meer had kunnen doen. Zo liet de KBVB na zich burgerlijke partij te stellen in de strafzaak tegen Moeskroen waardoor een kans om bijkomend bewijsmateriaal te verzamelen werd mislopen.

Daar staat tegenover dat er ook zonder die bijkomende bewijzen voldoende aanwijzingen waren dat Moeskroen in handen was van makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani.

Onder anderen Westerlo en Pro League-bestuurder Joseph Allijns pleit er nu voor de licentieprocedure te herzien. Dat de voorzitter van het arbiterscollege een debutant was - hij behandelde nog nooit eerder een zaak voor het BAS -, wordt op onbegrip onthaald. Het was immers al de vierde keer dat Moeskroen voor het BAS verscheen.