In de prille eerste weken van het coronavirus, begin maart, voer de Costa Favolosa uit voor een negendaagse cruise langs de paradijselijke Caraïben. Vierduizend mensen waren aan boord, onder wie 320 Belgen. De droom werd echter al snel een nachtmerrie toen corona grote aantallen passagiers besmette.

De cruise, die gemiddeld 1.800 euro per persoon kostte, startte sowieso al slecht. Veel activiteiten en uitstapjes op de eilanden waren afgelast wegens corona, zo stond overal aangegeven. Pas echt akelig werd het toen een helikopter op het dek landde om mensen op te halen, zogezegd na een “hartaanval”.

“Die hulpverleners droegen bijzondere witte pakken”, vertelt Jeannine Cools. Zij was samen met haar man Stany Imbert (68) uit Kapellen op het schip. De uitstapjes naar de eilanden werden uitgesteld, de jacuzzi en de bars werden gesloten. “De laatste dag van de cruise werd mijn man ziek. Toen zijn we op een overvol vliegtuig gezet naar België. Hier in Zaventem was er niemand om ons te begeleiden of uitleg te geven.”

De toestand van Stany, een medewerker van het OCMW in Antwerpen en hulpverlener aan mensen met een handicap, verslechterde snel. “Plots lag hij op de spoed”, zegt Jeannine. “Ik heb geen afscheid kunnen nemen.” Stany, vader van twee en opa van zes kleinkinderen, overleed op zijn verjaardag op 31 maart. “Tijdens de reis had hij die kloteboot al vervloekt”, zegt Jeannine. De reis was een cadeau voor hun 45 jaar huwelijk. “Maar dat cruiseschip had nooit mogen uitvaren”

Stany was het eerste, maar niet het laatste Vlaamse slachtoffer. Midden april verloor Suzy Coeck uit Blankenberge ook de strijd tegen de ziekte. Ze had met een aantal vriendinnen aan de cruise deelgenomen.

En gisteren werd ook Nancy Bisschop (50), een arbeidster uit Menen en moeder van twee dochters, ten grave gedragen. Ook zij deed de cruise samen met een vriendin. “Ik kreeg elke dag berichtjes”, zegt haar vriend Franky Van De Genachte, met wie ze een half jaar samen was. “Over die helikopter die landde, over de afgezegde bezoeken. Over de overvolle vliegtuigreis waarop iedereen aan het hoesten was.”

Thuis werd Nancy ziek. “En plots moest ze naar de spoed en was het voorbij. Ik heb haar laatste berichtje nog: Tot morgen lieveling. Alles is in orde. Slaapwel. Ze stuurde me het vanuit het ziekenhuis. Ik weet niet wat gedaan. Ik huil de hele tijd. Hoe kon dit nu zo aflopen?”

Zowel de dochters van Nancy als de kinderen van Stany hebben een gezamenlijke klacht ingediend tegen cruiseorganisator De Blauwe Vogel uit Sint-Truiden. De groep is al 78 mensen sterk. Volgens de indieners van de klacht is er nog een vierde Vlaams slachtoffer te betreuren.

“Ik begrijp dat ze een schuldige zoeken, maar ik kan iedere ochtend nog recht in de spiegel kijken”, zegt Trudo Carlier, CEO van De Blauwe Vogel. “Wij betreuren uiteraard ook dat het allemaal zo gegaan is en dat er mensen gestorven zijn. Maar niemand kon dit voorspellen.”

Carlier blijft erbij dat hem geen schuld treft omdat hij zich gebaseerd heeft op de officiële reisadviezen. “En die waren op het moment van vertrek nergens negatief”, klinkt het. Volgens de verzekering van De Blauwe Vogel gaat het om overmacht.