Noodgedwongen sober

Het had, 75 jaar na de capitulatie van nazi-Duitsland, een grootse herdenking moeten worden. Maar in Europa en de VS werden de indrukwekkende parades gisteren noodgedwongen vervangen door sobere plechtigheden. In de verlaten straten van Parijs legde president Emmanuel Macron een krans neer aan het standbeeld van Charles de Gaulle, in het Verenigd Koninkrijk deden prins Charles en Camilla dat aan een monument in het Schotse Balmoral. VS-president Donald Trump en Melania trokken naar het nationaal monument in Washington D.C. Slechts acht veteranen mochten – op een veilige afstand toekijken – hoe zij bloemen neerlegden.

Rusland viert de overwinning vandaag. De gebruikelijke militaire parade gaat niet door, maar president Poetin heeft beloofd dat de gevechtsvliegtuigen wel over Moskou zullen vliegen.(agg)

Donald en Melania Trump bij het oorlogsmonument in Washington. BELGAIMAGE

REUTERS