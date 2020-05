Spelers van AC Milan herstellen van coronavirus

Paolo Scaroni, voorzitter van AC Milan, onthulde vrijdag dat spelers van zijn club herstellen van het coronavirus. “Enkele van onze spelers hadden COVID-19 en zijn nu nog aan het recupereren”, verklaarde hij.

Desondanks wil Scaroni dat de Serie A hervat wordt. De spelers begonnen deze week weer individueel te trainen en één van de komende dagen wordt ook de Zweedse sterspeler Zlatan Ibrahimovic op de training verwacht. Scaroni is een voorstander van het Duitse model, waarbij zieke spelers in quarantaine geplaatst worden en hun teammaats gewoon doorgaan. “We zullen moeten leren leven met het virus en dat geldt ook voor het voetbal.”

“Het is onze plicht om te proberen weer op het veld te komen”, meent ook clubicoon en sportief directeur Paolo Maldini, die in maart het virus zelf onder de leden had.

Tot nu was alleen van Maldini en zijn zoon Daniel, die als aanvallende middenvelder de kleuren van Milan verdedigt, bekend dat zij het virus opliepen. Geruchten dat ook andere spelers van Milan besmet zouden zijn, werden eerder door de club ontkend.