Experts luiden noodklok over misbruik coronasteun

Veel zelfstandigen en ondernemers hebben onterecht gebruikgemaakt van de economische steunmaatregelen van de overheid. Dat schrijft De Tijd, die een rondvraag deed, zaterdag.

“Op basis van onze data weten we dat substantieel misbruik plaatsvindt van zowel de federale als de Vlaamse steunmaatregelen”, bevestigt Eric Van den Broele van de bedrijfsdataspecialist Graydon. “Er wordt bijvoorbeeld steun gevraagd door dekmantelbedrijven die al gebruikt werden om andere criminele activiteiten te verbergen, of door spookbedrijven die geen economische activiteit hebben.” Daarbovenop komen vormen van fraude die moeilijker te detecteren zijn, zoals zelfstandigen die zeggen dat ze door corona de deuren moesten sluiten, maar toch voortwerken.

Dat bij de aanvraag van de steun nauwelijks controles plaatsvonden, was deels een bewuste keuze van de overheid om massale faillissementen en ontslagen te vermijden. De vraag is of de overheid in staat is een groot deel van de onterecht toegekende steun te recupereren.

Noch mensen, noch middelen

De federale overheid betaalde al meer dan 400.000 zelfstandigen uit die een overbruggingsrecht hebben aangevraagd, een vergoeding voor wie door corona tijdelijk inactief was. De sociale verzekeringsfondsen die de steun uitbetalen, zeggen dat ze niet de mensen en de middelen hebben om de aanvragen grondig en op grote schaal te controleren.

De Vlaamse overheid zegt gerichte controles te zullen doen met behulp van datamining - het statistisch analyseren van bedrijfsdata - enantifraudesoftware. “Ondertussen bekijken we of we de inspectiecapaciteit verhogen”, zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).