Zach over zijn gedrag in ‘Temptation Island’: “Ik wou een psychologisch spelletje spelen met Romee”

Romee zal misschien wel niet de enige zijn die helemaal niets begrepen heeft van de attitude van Zach in de laatste aflevering van ‘Temptation Island’. Ook voor Goedele Liekens leek dat niet meteen duidelijk. “Wie neem je nu in het ootje? Haar of de programmamakers? Wat is nu het plan”, vroeg ze hem tijdens ‘Goedele On Top’.

Dat Zach een beetje vreemd deed in de laatste aflevering van ‘Temptation Island’ zal de kijkers niet ontgaan zijn. Hij schreef vreemde en niet al te duidelijke boodschappen neer, de dingen die hij te zeggen had klopten ook niet echt. Maar volgens Zach ging het eigenlijk allemaal om een psychologisch spelletje: “Op een avond dacht ik: nu ga ik de rollen eens omdraaien. En ik vond het heel erg grappig”, had hij erover te zeggen.