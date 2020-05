Amper GAS-boetes voor corona-overtreders

Amper een tiental steden en gemeenten – waaronder Aalst, Antwerpen, Sint-Niklaas en Mechelen maar ook Aalter, de thuisbasis van minister Pieter De Crem (CD&V – maakt gebruik van de mogelijkheid om inbreuken op de coronamaatregelen met een GAS-boete te sanctioneren. In de meeste gebeurt de handhaving dus via de politie en het parket.

Eigenlijk is het opvallend dat minder dan de helft van de centrumsteden voor GAS-boetes opteert, want zij hebben een goed uitgebouwd apparaat om die sancties te verwerken. “De meeste gemeenten zijn gewoon tevreden met het systeem van de onmiddellijke gerechtelijke inning”, verklaart Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) het lage aantal. Al speelt het feit dat de GAS-regeling voor corona het niet mogelijk maakt om minderjarigen te sanctioneren, wellicht ook mee.

Nochtans kunnen de gemeenten via GAS-boetes zelf de touwtjes in handen houden en de sanctionering opvolgen, terwijl de geïnde bedragen niet naar het federale niveau maar naar de gemeentekas vloeien. “Er werd in het verleden vaak te makkelijk gezegd dat de gemeenten GAS-boetes heffen om de kas te spekken, maar niets is minder waar. Geld is niet de eerste bekommernis, wel het handhaven van de veiligheid”, zegt Debast.

Onnodige verplaatsingen en samenscholingen blijken de voornaamste inbreuken. Ook intrafamiliaal geweld zou meer gerapporteerd worden. Er waren aanvankelijk meer sancties voor afvalverbranding en sluikstorten, maar dat cijfer is weer gedaald sinds de containerparken weer open zijn.