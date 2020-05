Harry en Meghan stiekem (en in peperdure privéjet) naar woning in Beverly Hills overgevlogen

Meghan Markle en Prins Harry verlieten in het geheim hun huis op Vancouver Island in Canada op een vroege ochtend in maart om volgens naar Beverly Hills te vliegen. Dat schrijft de Daily Mail. Naar verluidt hebben ze de privé jet van 140 miljoen euro van acteur Tyler Perry gebruikt om in te trekken in zijn gigantisch herenhuis.

De Embraer-E190, de jet van Hollywoodster Tyler Perry, zou op 24 maart om 1u35 de basis in Georgia verlaten hebben om Meghan, Harry en hun eenjarige zoon Archie op te pikken. Het vliegtuig, dat zo’n 124 mensen kan vervoeren, stopte ongeveer vijf uur laten op een luchthaven in Portland, Oregon. En vertrok nadien richting Victoria International Airport, waar het de voormalige royals ophaalde om 7u35. “Het was een goed geplande operatie die perfect lijkt te hebben gewerkt”, vertelde een insider aan de krant.

Het koppel werd vervolgens overgevlogen naar Hillsboro Airport in Portland waarna ze om 10u01 toekwamen op Bobo Hope Airport in Burbank. Volgens de Daily Mail zijn de vluchtgegevens verborgen op de website OpenSky, een website die alle vluchttijden weergeeft.

21.000 euro voor afhaalmaaltijd

Sinds maart woont het koppel in het Toscaanse huis met acht slaapkamers van Tyler Perry in Californië. Het is niet bekend op ze er als gasten verblijven of het huis huren. Harry en Meghan zouden de plek hebben gevonden met de behulp van megaster Oprah, de meter van Perry’s vijfjarige zoon Aman.

De fortuin van de Amerikaanse acteur en producer Tyler Perry wordt geschat op ongeveer 600 miljoen dollar of zo’n 550 miljoen euro. Er wordt ook gezegd dat hij het personeel van een restaurant in Atlanta een fooi gaf van 19.000 euro terwijl hij enkel een afhaalmaaltijd ging halen.