Amerikaanse voetbalvrouwen geven de strijd voor ‘Equal Pay’ niet op: “Wij winnen dubbel zoveel als de mannen”

De Amerikaanse nationale vrouwen blijven hun strijd voor een eerlijk salaris tegenover de mannen opvoeren. De woordvoerder van het team, Molly Levinson, heeft hier zelfs een heel duidelijke reden voor. De Amerikaanse vrouwen domineren hun sport al jarenlang, terwijl de mannen povere resultaten voorleggen.

De Amerikaanse vrouwen kunnen straffe cijfers voorleggen: 31 overwinningen op rij tellen ze nu en vier van de acht laatste wereldkampioenschappen sinds 1991 haalden ze binnen voor hun land. Bovendien eindigden ze nooit buiten de top 3 op het WK. Vorig jaar kroonden ze zich nog tot wereldkampioen in Frankrijk door in de finale de Oranje Leeuwinnen te verslaan, onderweg werd Thailand opgepeuzeld met 13-0. Hun mannelijke collega’s hebben een bescheiden palmaresje, waarop enkel successen in continentale toernooien als de Gold Cup prijken.

Reden genoeg om voor een eerlijker loon te ijveren. De vrouwen weigerden echter opmerkelijk genoeg een gelijk salaris aan hun mannelijke collega’s voor het tribunaal van Los Angeles. In een communiqué verduidelijkt woordvoerder Levinson waarom ze niet konden instemmen met een dergelijk akkoord.

“Een gelijk salaris impliceert dat de vrouwen evenveel uitbetaald krijgen als de mannen bij het winnen van een wedstrijd. Vanuit dat argument wordt geredeneerd dat de vrouwen evenveel uitbetaald krijgen als de mannen, maar als wij twee keer zoveel wedstrijden winnen, kan je bezwaarlijk spreken van een gelijklopend loon”, is Levinson kordaat.

Vrijdag werd de oproep van de Amerikaanse vrouwen in gang gezet. De grote voorvechtster van de Amerikaanse strijd is de de militante aanvoerdster van het nationale team, Megan Rapinoe. “Het contract van het mannelijke elftal is ons nooit aangeboden. En zeker al niet tegen dezelfde voorwaarden”, beweerde ze stellig op de Amerikaanse tv-zender ABC..

Foto: AFP

De Amerikaanse speelsters waren op basis van de Equal Pay Act – de wet rond gelijke lonen voor gelijk werk –van oordeel dat ze recht hadden op meer loon. En dus stapte de ploeg, die vorig jaar in Frankrijk nog wereldkampioen werd, in 2016 naar de rechter om een schadevergoeding van omgerekend bijna 60 miljoen euro te eisen. Maar ze vangen nu bot: de rechter volgt hun argumentatie niet. Hij stelde zelfs vast dat de vrouwen in de periode tussen 2015 en 2019 per wedstrijd 200.000 dollar verdienden. Bij de mannen was dat 8.000 dollar. In totaal kregen de vrouwen in die periode 24,5 miljoen dollar uitgekeerd door de USSF, de Amerikaanse voetbalbond. De mannen “maar” 18,5 miljoen dollar.

Dat er toch nog verschillen zijn met de mannen, komt door gemaakte afspraken en niet door discriminatie vanuit de voetbalbond, zo oordeelde de rechter. De speelsters kozen bijvoorbeeld voor hogere gegarandeerde inkomsten in plaats van voor bonussen per geleverde prestatie. De vrouwen blijven bij hun standpunt en lieten al weten in beroep te zullen gaan.

Op enkele andere punten kregen ze trouwens wél gelijk. Zo worden ze volgens de rechtbank niet gelijk behandeld op het gebied van reizen, hotelaccommodaties en medische en trainingsfaciliteiten. Die zaken komen volgende maand nog aan bod bij de rechter.