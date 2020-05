Minder patiënten in onze ziekenhuizen

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 2 381 patiënten opgenomen met Covid-19. De voorbije 24 uur waren er 76 nieuwe opnames, maar 210 patiënten werden ontslagen. Ook op intensieve zorg liggen minder patiënten.

Het Nationaal Crisiscentrum meldt 585 nieuwe besmettingen met het coronavirus (gisteren werden 591 nieuwe besmettingen gemeld). Daarvan wonen er 407 in Vlaanderen, 129 in Wallonië en 45 in Brussel.

Goed nieuws is er vanuit de ziekenhuizen. Daar zijn er momenteel in totaal 2.381 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 76 nieuwe opnames (vrijdag waren dat nog 108 nieuwe meldingen). 210 patiënten werden gisteren genezen verklaard en mochten naar huis. Sinds 15 maart zijn al 13.411 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis.

Het Crisiscentrum meldt voorts 76 nieuwe overlijdens (gisteren waren het er 107). In totaal werden intussen 8.581 sterfgevallen gerapporteerd. Van de 76 nieuwe sterfgevallen overleden 37 mensen in het ziekenhuis en 39 in een woon-zorgcentrum. In deze laatste groep werd 69 procent bevestigd door een Covid-test.

Het centrum wijst erop dat het aantal bevestigde besmette personen in ons land nog steeds toeneemt, mede door het vele testen. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, en dat is goed nieuws natuurlijk, maar het aantal blijft wel vrij hoog.

Volgens viroloog Steven Van Gucht zet de trend van de voorbije weken zich voort. ‘De uitbraak is begonnen begin maart, een tweetal weken later is de uitbraak beginnen stijgen met een piek rond 6-7 april.’ Intussen dalen de cijfers. Van Gucht verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nog verder gaat dalen.

Het crisiscentrum vraagt evenwel met aandrang om alle coronamaatregelen goed te blijven opvolgen.