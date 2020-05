Nederlands international Ryan Babel geeft tips om belastingen te ontwijken

De Nederlandse voetbalmiljonair Ryan Babel heeft voor gefronste wenkbrauwen gezorgd bij onze Noorderburen door op Instagram met tips te starten over hoe je belastingen kunt ontwijken.

“Vind je het leuk belastingen te betalen? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik alvast niet.” Zo start Babel zijn betoog op zijn Instagram-pagina. Onder een foto waarin hij een boek leest over “belastingvrije rijkdom” schrijft hij dat hij meer uitleg zal geven over “hoe je bijna geen belastingen moet betalen op een legale manier”.

Dat is in het verkeerde keelgat geschoten in Nederland. Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, zet hem op Twitter op zijn plaats. “Niemand vindt die blauwe envelop (belastingen, nvdr) leuk. Maar met de belasting die jij en ik betalen worden de mensen uit de zorg betaald die ons nu zo helpen. En soms ook nog voetbalstadions gebouwd.”

Historicus Rutger Bregman kaatst de bal dan weer terug: “Heb jij ook zo’n hekel aan egoïstische miljonairs die legers aan advocaten inzetten om hun eerlijke deel in de belastingen niet te hoeven betalen, terwijl ze wel genoten hebben van onderwijs, wegen, gezondheidszorg enzovoorts, terwijl ze voor clubs spelen die miljoenen steun krijgen van de overheid? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik alvast wel.”