Taskforce Zorg stelt adviezen op voor bezoeken assistentiewoningen en beschut wonen: maximaal vier bezoekers en draag een mondmasker

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft adviezen opgesteld voor bezoeken in autonome assistentiewoningen en initiatieven voor beschut wonen. Dat meldt de taskforce zaterdag. Wie in een assistentiewoning verblijft die niet verbonden is aan een woon-zorgcentra kan vanaf zondag weer bezoek ontvangen, net zoals al wie in een gewone privéwoning woont. Hetzelfde geldt voor de initiatieven voor beschut wonen.

De taskforce wijst er wel op dat het bezoek moet voldoen aan de regels zoals die door de Nationale Veiligheidsraad zijn bepaald, zoals maximaal vier bezoekers en twee huishoudens dus. “Daarbovenop moet er rekening gehouden worden met de mogelijke kwetsbaarheid van bewoners en moet de bezoekregeling onder zo veilig mogelijke omstandigheden ingevoerd worden. De voorzieningen krijgen dan ook de mogelijkheid en de tijd om de bezoekregeling verder uit te werken en te organiseren. De Taskforce COVID-19 Zorg heeft daarvoor een aantal adviezen opgesteld”, klinkt het in een perscommuniqué.

Niet op bezoek in eigen kamer

Zo worden bewoners en bezoekers aangeraden om een mondmasker te dragen. Ook is correcte handhygiëne belangrijk bij het begin en het einde van het bezoek. Uiteraard mogen de bezoeker en de bewoner in de veertien dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die wijzen op coronaziekte COVID-19 of positief getest hebben. En bij de collectieve woongelegenheden binnen de initiatieven voor beschut wonen raadt de taskforce aan om elders op bezoek te gaan, en dus niet in de eigen kamer.

“Sociale contacten zijn ook voor de ouderen die zelfstandig leven in een assistentiewoning en voor personen in beschut wonen van belang. De taskforce wil hierover ook duidelijkheid scheppen. Met deze richtlijnen zijn de bezoekregelingen voor alle residentiële sectoren die onder de taskforce vallen, allemaal uitgewerkt”, aldus Karine Moykens, voorzitster van de taskforce.