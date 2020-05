Belgische voetbalbond dreigt met verdere stappen tegen licentie Moeskroen: “Principieel oneens met deze beslissing”

Dat Moeskroen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) alsnog een proflicentie heeft gekregen, doet flink wat stof opwaaien. Nu heeft zelfs de Belgische voetbalbond zich uitgesproken tegen de beslissing die Les Hurlus volgend seizoen gewoon weer in 1A kan doen uitkomen. De KBVB laat zelfs expliciet weten dat het verdere stappen overweegt. “Op basis van het dossier is de KBVB het principieel oneens met deze beslissing”, klinkt het in een communiqué.

Dat Moeskroen vrijdagmiddag van het BAS alsnog zijn proflicentie kreeg, was een verrassing van formaat. Eerder had de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond de club uit Henegouwen voor de vijfde keer in zes jaar tijd een negatief advies gegeven. Deze keer leek er geen ontsnappen meer mogelijk: niet alleen was er een tekort van ruim drie miljoen euro, er was ook bewijs dat de club achter de schermen geleid werd door makelaars. Dat is verboden volgens de reglementen van de KBVB.

Voorlopig is nog niet duidelijk waarom Moeskroen in beroep toch opnieuw zijn licentie gekregen heeft. Het BAS heeft zijn argumentatie nog niet vrijgegeven. De Belgische voetbalbond laat alvast verstaan de zaak op de voet te volgen. “We wachten de motivering van de beslissing af die we uiterlijk binnen 10 dagen van het BAS dienen te ontvangen om eventuele verdere stappen te overwegen”, schrijven ze in een persbericht.

Welke die verdere stappen dan wel zouden zijn, is niet duidelijk. In principe is geen beroep bij het BAS mogelijk. Vrijdag liet Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond nog optekenen dat de rol van de KBVB in deze zaak uitgespeeld was. “De beroepsprocedure ligt bij het BAS. Dat heet de scheiding der machten en daar moeten we ons bij neerleggen, hoe moeilijk dat ook is.”