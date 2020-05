Alexander De Croo: “Hoop dat misbruik van coronasteun door zelfstandigen randfenomeen is”

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) hoopt dat het misbruik door zelfstandigen en ondernemers van overheidssteun bij de coronacrisis slechts een randfenomeen is. Dat heeft hij zaterdag gezegd tijdens “Het Corona Debat” van de Medische Wereld, dat uitgezonden werd op VRT NWS en op hln.be.

De krant De Tijd schrijft zaterdag, op basis van een rondvraag, dat veel zelfstandigen en ondernemers onterecht gebruik hebben gemaakt van de economische steunmaatregelen van de overheid. Er is bijvoorbeeld sprake van steun voor dekmantelbedrijven en spookbedrijven. Daarbovenop komen nog vormen van fraude die moeilijker te detecteren zijn, zoals zelfstandigen die zeggen dat ze door corona de deuren moesten sluiten, maar toch voortwerken.

“Misbruik kan je nooit goedpraten, zeker niet wanneer iedereen de zeilen bijzet”, reageert minister De Croo. Bij het verstrekken van steun aan zelfstandigen, bedrijven en ondernemers wilde de overheid snel gaan, “vanuit de logica dat die ondernemers wel iets anders aan hun hoofd hadden dan eindeloos formulieren in te vullen”, aldus De Croo.

Hij zegt te hopen dat het misbruik slechts een randfenomeen is. Hoe dan ook zou er de komende weken meer gecontroleerd moeten kunnen worden of toegekende steun rechtmatig is.

Terugvordering

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s Denis Ducarme laat in een persbericht weten dat onterecht geïnde steun zal worden teruggevorderd en dat wie zich schuldig maakte vervolgd zal worden. Maar Ducarme ergert zich ook aan de “karikatuur” dat zelfstandigen profiteurs zouden zijn. “Na de crisis zal het, behalve aan de relance-initiatieven van de overheid, aan de zelfstandigen, de vrije beroepers, de kmo’s en hun werknemers te danken zijn dat onze economie en ons land zich weer zullen kunnen oprichten.”