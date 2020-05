Boze werknemer rijdt met truck over Ferrari van zijn baas

Een vrachtwagenchauffeur is met zijn truck over de Ferrari van zijn baas gereden omdat hij kwaad was dat hij ontslagen werd.

Volgens de website Carscoops werd de vrachtwagenchauffeur pas vier dagen voor het voorval aangenomen door het in chicago gevestigde bedrijf. De man had slecht één rit gemaakt, maar bleek volgens het bedrijf niet geschikt voor de baan en werd dus ontslagen. Volgens een bron gebeurde dat op een nette manier en werd de man ook gecompenseerd. Maar dat was niet voldoende voor de man.

Hij vroeg aan de eigenaar van het bedrijf of de Ferrari GTC4 van hem was. Nadat die positief antwoordde lief hij naar de vrachtwagen en reed hij over de Ferrari die zo’n 375.000 euro kost. De eigenaar probeerde hem nog tegen te houden maar belandde bijna zelf onder de truck. De man werd uiteindelijk gearresteerd.