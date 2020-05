Gezocht: de bijzonderste Moederdag ooit

We zijn op zoek naar mensen die zondag de bijzonderste Moederdag in jaren en misschien zelfs ooit beleven. En dat kan om diverse redenen zijn. Misschien ziet uw mama zondag wel voor het eerst haar kersvers geboren kleinkind in het echt in plaats van via de computer. Of misschien is iemand van jullie de voorbije weken getroffen door corona, is alles nu achter de rug en maakt dat Moederdag nog net iets specialer. Maar net zo goed zag je je mama sinds de start van de lockdown gewoon niet meer in het echt en wordt morgen de grote dag dat je elkaar in levenden lijve terugziet.