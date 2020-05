Koning Filip gaat morgen al shoppen

Koning Filip gaat zondag, een dag voor hun officiële heropening, al enkele handelszaken in het centrum van Brussel bezoeken. Hij gaat langs in vier familiezaken die gedurende de lockdown, net als de meeste ander handelszaken, verplicht waren om gesloten te blijven.

Tijdens zijn bezoek zal de koning met de zaakvoerders spreken over de intense voorbereidingen voor de heropening onder strikte voorwaarden en over de voorbije lockdown, maar ook over de toekomstperspectieven voor de detailhandelaar.

Filip bezoekt boekhandel Tropismes, koffiebranderij Cafés Delahaut, kunst-en-designwinkel On And On en speelgoedwinkel The Grasshopper.

