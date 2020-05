Dag op dag 30 jaar geleden verloor Anderlecht de finale van de Europacup II met 2-0 tegen Sampdoria. Het relaas van de sombere avond in het Zweedse Göteborg laat zich vertalen in een treurspel in drie bedrijven, met Luc Nilis en Aad de Mos als protagonisten.

In de Belgische competitie had Anderlecht in 1990 niet veel meer te winnen. Club Brugge had de titel al op zak, in de beker bleek Club Luik te sterk voor het team van Aad de Mos. Het moet dan maar in ...