Fusieploeg Lokeren-Temse versterkt zich met ervaren Bart Goossens (KMSK Deinze)

KSC Lokeren-Temse heeft de 35-jarige Bart Goossens aangetrokken. De rechtervleugelverdediger komt over van KMSK Deinze. Het is de vijfde aanwinst van de nieuwe club dus ontsproten is uit de samenwerking van KSV Temse (2e Amateurklasse) en het failliet verklaarde Sporting Lokeren.

Bart Goossens genoot zijn opleiding bij AA Gent en maakte enkele keren deel uit van het fanionelftal. In 2005 trok hij voor vier seizoenen naar VW Hamme dat toen in tweede klasse uitkwam. In 2008 verkaste hij naar Roeselare. De toenmalige eersteklasser degradeerde in 2010, net op het moment dat Goossens af te rekenen had met klierkoorts. Hij kon naar Standaard Wetteren en speelde twee jaar voor de toenmalige tweedeklasser.

Van 2012 tot 2017 was hij sterkhouder bij Lommel United, een andere tweedeklasser. De voorbije twee seizoenen speelde hij voor KMSK Deinze, dat in het seizoen 2019-2020 de promotie naar het profvoetbal afdwong. Hij is in eerste instantie een rechtervleugelverdediger, maar kan ook ingezet worden als centrale verdediger. Goossens hoort volgens het team thuis in de filosofie van de nieuwe ploeg.

“Voor mij is dit de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik ben een vriend van Killian Overmeire en kwam hem geregeld hier op Daknam aanmoedigen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze club weer tot een succes te maken. Ik had onmiddellijk een heel erg goed gevoel bij de mensen van het bestuur. Ik noem ze “realistisch ambitieus”. Een goede start maken wordt cruciaal. Daar gaan we met zijn allen alles aan doen. Ik snak ernaar om met de fans kennis te maken”, meldt Bart Goossens.