Fans van Moeskroen doorstaan zoveelste hetze rond de licentie van hun club : “Wij zijn het gewoon, maar de reacties doen wel pijn”

Je zal maar eens een supporter van Excelsior Moeskroen zijn deze dagen. Zowat alle belanghebbenden in het voetbal keerden zich tegen licentie van de Henegouwers. Moeskroen wordt langs alle kanten met pek en veren besmeurd, maar toch staan de fans nog achter hun ploeg. “Kan je mij één voetbalploeg noemen die wél over de hele lijn in orde is?”

“Ach, eigenlijk zijn wij deze situatie al een beetje gewend”, begint Brigitte, bezielster van de supportersclub ‘Les Tavernières’. “Het was tenslotte al de vijfde keer in zes jaar dat Moeskroen tot het laatste moment moest afwachten.”

Dit jaar kroop de club wel door het kleinste gaatje: niet alleen was er een tekort van ruim drie miljoen euro, er was ook bewijs dat de club achter de schermen geleid werd door makelaars. “Het moet gezegd dat het ons als supporters de laatste vier jaar wel echt de keel begint uit te hangen. We kennen wel het hele verhaal niet, omdat we de papieren met de motivering nog niet te zien krijgen (het BAS heeft nog 9 dagen om zijn argumentatie openbaar te maken, nvdr.)”

Toch is Brigitte van plan om ook volgend jaar met de supportersvrouwen nog naar het Lotto Park, de Ghelamco Arena of Jan Breydel te trekken. “Week na week vullen wij een dubbeldekker met enkel vrouwelijke supporters om onze ploeg te steunen. Of al die bagger die we over ons heen krijgen ons raakt? Natuurlijk doet dat pijn, maar ik blijf Moeskroen steunen”, klinkt het. “Ik kan wel zeggen dat als dit jaar alsnog het doek valt over de club, dat ik nooit meer naar het voetbal in ons land ga. Dan houdt mijn passie op.”

De dames van Moeskroen-fanclub ‘Les Tavernières

“Het is een soep”

Ook bij andere supporters van ‘L’Union des Rouge’s zijn dezelfde ongeruste geluiden te horen. “Kan jij mij vertellen of de KBVB nog een mogelijkheid heeft om in beroep te gaan tegen deze beslissing?”

We moeten hen teleurstellen. De KBVB is bereid om stappen te ondernemen, maar het is niet duidelijk hoe dit precies kan. De facto kan men niet in beroep gaan bij het BAS. Vrijdag liet Peter Bossaert, CEO van de KBVB, nog optekenen dat zijn organisatie zich moet neerleggen bij het oordeel van het arbitragehof.

“Elk jaar is er wel iets te doen rond die licenties”, zucht ‘Capit’, zoals hij bij Les Hurlus bekendstaat. “Het is wel al de zesde keer dat wij ons moeten verantwoorden, maar vorig jaar was er ook dat geharrewar met KV Mechelen. Deze week kreeg opeens ook Lommel een licentie toegestopt door de overname. Als laatste voelt Waasland-Beveren zich nu ook benadeeld. Ik weet het ook niet meer, het is een soep.”

‘Capit’ beseft dat zijn favoriete club in de bestuurskamers misschien wel fouten heeft gemaakt, maar daar kunnen de supporters uiteraard weinig aan doen. “We moeten de motivering van het BAS afwachten en dan zien we wel. Maar kan je mij één ploeg opnoemen die wel over de hele lijn volstrekt in orde is met alles?”

