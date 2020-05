Als het strand businessclass wordt: zo willen Spaanse gemeentes strandgangers ontvangen

Niet enkel onze kustburgemeesters stellen zich vragen over hoe we deze zomer allemaal veilig op eigen strand kunnen vertoeven, ook in het buitenland worden allerlei scenario’s bekeken. Zo zijn er in de Spaanse provincie Valencia al plannen gemaakt voor een “businessclass strand”, waar strandgangers hun afgelijnde plekje kunnen reserveren.

Een tafeltje reserveren in ons favoriete restaurant, dat zijn we gewend. Op voorhand een zetel reserveren in de bioscoop, ook dat doen we zonder morren. Maar een plek reserveren op het strand? Dat voelt toch ietwat vreemd en beknottend aan. Kunnen we dan niet meer met de voeten in het water waar we willen? En mogen strandwandelingen dan enkel op een lijntje en in één richting, als er veel volk is? Voorlopig is het nog koffiedik kijken, maar In het Spaanse Canet d’En Berenguer, een gemeente in de provincie Valencia, heeft de burgemeester wel al een plan klaar. “Deze zomer zal heel anders zijn”, zegt burgemeester Pere Joan Antoni Chordá.

Business class

Zo zal de gemeente erop toezien dat er slechts 5.000 zonnekloppers per dag op het strand komen, ongeveer de helft van het gebruikelijke aantal. Ook zullen de plekken op voorhand moeten gereserveerd worden via een app. Het strand zal volgens een rasterpatroon verdeeld worden in kleinere oppervlaktes met telkens twee meter tussen. “Er zal dus veel ruimte zijn tussen jou en je buurman”, aldus Chordá. “Bekijk het als een businessclass strand.”

De strandgangers zullen ook op voorhand een tijdslot moeten aanduiden. Zo wordt vermeden dat er te veel mensen tegelijkertijd aankomen. “Strandgangers mogen een ochtend of een middag komen zonnebaden, maar niet de hele dag”, klinkt het nog. Personeel zal bezoekers naar hun plek begeleiden.

Canet d’en Berenguer is niet de enige Spaanse stad die ervoor kiest deze zomer de toegang tot het strand te beperken. Ook in Sanxenxo in de regio Galicië zullen gelijkaardige maatregelen gelden.

Oostende

Eerder liet ook burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) verstaan dat hij niet weigerachtig staat tegenover zo’n plan. “Omdat ook grote evenementen verboden zijn tot 31 augustus, heb ik me de bedenking ­gemaakt: bij temperaturen van 30 graden is het strand een grotere massabijeenkomst dan Tomorrowland”, zei Tommelein. Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt hij. En dus zoekt hij een manier om zones af te bakenen. Alleen daar mag het volk dan zijn handdoek uitleggen. “Maar dan op een georganiseerde en gestructureerde manier.”

Is het dé oplossing om straks een stormloop te vermijden, als iedereen in eigen land op vakantie of daguitstap moet? “Het klinkt niet onlogisch”, zei viroloog Steven Van Gucht daarover. “We moeten vooral vermijden dat we met z’n allen op hetzelfde moment naar dezelfde plek willen gaan. Dat doen we doorgaans wel op een zonnig weekend.” Zulke gewoontes moeten we volgens de viroloog afleren tegen de komende zomer. “We gaan creatief moeten zijn.”