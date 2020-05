Hoe kan onze zomervakantie eruitzien? Minister Zuhal Demir en kustburgemeesters zitten samen voor “het overleg van de laatste kans”

Maandag zitten de kustburgemeesters samen voor wat West-Vlaams gouverneur De Caluwe “het overleg van de laatste kans” noemt. Bedoeling is alvast de violen te stemmen na de ‘muiterij’ van enkele kustburgemeesters rond de tweedeverblijvers. In de namiddag schuift ook Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir mee aan tafel, want er staat veel op het spel.