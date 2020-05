Week voor Duitse competitie begint moet tweedeklasser Dynamo Dresden in quarantaine

Na nog twee positieve coronagevallen is de volledige ploeg van de Duitse tweedeklasser SG Dynamo Dresden twee weken in quarantaine geplaatst. Dat heeft de club zaterdagavond bekendgemaakt. Wanneer de tweede Bundesliga volgend weekend hervat wordt, zal Dresden dus niet van de partij zijn. Op zondag 17 mei zou de club op bezoek gaan bij Hannover 96.

“Het is een feit dat we de komende 14 dagen niet kunnen trainen of wedstrijden kunnen spelen”, verklaart sportdirecteur Ralf Minge. Dynamo Dresden heeft de Duitse voetballiga (DFL) al op de hoogte gebracht.

Vrijdag werden de spelers en sportieve staf van Dresden voor de derde keer getest. Na de eerste testreeks was er al een positief geval aan het licht gekomen.

Dresden is de eerste Duitse club die tot zo’n drastische maatregel gedwongen wordt, nog voor de hervatting van de competitie in de eerste en de tweede Bundesliga. Omwille van de coronacrisis lagen die competities twee maanden stil.