Vrouw ontdekt op eigen huwelijk dat haar verloofde vader wordt van kind met ex

Een huwelijk is wel erg snel tot een einde gekomen toen de bruid op haar eigen bruiloft ontdekte dat haar kersverse echtgenoot vader wordt van een kind … met zijn ex. Die boodschap kreeg ze nota bene te horen van de voormalige partner zelf.

Het is ook de ex-partner die het bizarre verhaal deelt en zelfs advies vraagt op sociale media. Zo vertelt ze op Reddit hoe ze onverwacht op de bruiloft van haar ex-partner belandde. “We waren nog maar een paar maanden uit elkaar toen ik via zijn grootmoeder, met wie ik altijd een goede band had, ontdekte dat hij al opnieuw zou trouwen”, klinkt het. “Zijn oma nodigde me uit op het huwelijk en ik besloot uiteindelijk te gaan, omdat ik nog steeds hartzeer heb van onze breuk en zo misschien echt afscheid kon nemen.”

De ceremonie vond ze naar eigen zeggen prachtig, ze liet zelfs een paar tranen. Toen achteraf, op de receptie, het pas getrouwde paar richting grootmoeder stapte en de ex-vrouw daar nog een praatje stond te maken, ging het de verkeerde kant op. “Ik wenste hen proficiat en zei aan zijn nieuwe vrouw dat ik ernaar uitkeek om samen het co-ouderschap aan te gaan”, klinkt het. “Maar toen werd duidelijk dat zij helemaal niet wist dat haar kersverse echtgenoot papa zou worden. Ik ben nochtans al vijf maanden zwanger van zijn kind.”

De bruid wist niet wat ze te horen kreeg en rende uiteindelijk weg. Aan hun huwelijk kwam zo snel een einde. Op sociale media volgden gemengde reacties. “Alsof je niet wist dat dit zou gebeuren”. Of ook: “Het plan van de grootmoeder heeft gewerkt. Ze wilde duidelijk niet dat haar kleinzoon haar de schuld zou geven, en dus liet ze de ex het klusje klaren. Een boosaardig genie!”