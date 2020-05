Vlaamse Abel (11) doorkruist VS te voet met papa: 4.265 kilometer in zes maanden tijd

“Ik kan niet lang praten”, zegt Jo Maeck vanop The Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten, ergens te midden van de wildernis met zijn 11-jarige zoon. Veel verder weg van de coronacrisis kan je momenteel niet zitten. “Het is 5 uur ’s ochtends. We moeten snel vertrekken voor de sneeuw dooit. Nu is die nog hard en anders zak ik daar een meter in weg, dat is best vermoeiend stappen.” En de tocht is nog lang: 4.265 kilometer om precies te zijn.