Russische blogster (35) gaat trouwen met stiefzoon (20) die ze zelf heeft grootgebracht

Marina Balmasheva, een populaire blogster uit Rusland, gaat touwen met haar vijftien jaar jongere stiefzoon Vladimir. Opvallend: ze voedde de jongen zelf op, sinds zijn zevende, nadat ze met zijn vader in het huwelijksbootje stapte.

De blogster, die meer dan 415.000 volgers heeft, plaatste het nieuws zelf op haar sociale media. Vooral de bijhorende foto valt op: een beeld van dertien jaar geleden waar Marina en de jongen, toen nog de zoon van haar partner, samen poseren. Een ander beeld toont de situatie vandaag: Marina en de jongen, intussen twintig jaar oud, als koppel.

Het leeftijdsverschil van vijftien jaar deert hen niet. “Je weet nooit hoe het leven zal lopen en wanneer je iemand tegenkomt die je aan het lachen maakt”, schrijft de blogster. “Ik weet dat sommigen ons zullen bekritiseren, anderen ons zullen steunen, maar wij zijn blij en we willen dat jullie dat ook zijn.”

Marina Balmasheva werd een influencer in Rusland omdat ze in alle eerlijkheid berichtte over haar gevecht met haar gewicht. Ze verloor tientallen kilo’s en ziet er vandaag helemaal anders uit dan tien jaar geleden. Ze was pas 22 toen ze voor het eerst trouwde en meer dan 10 jaar een relatie had met haar man Alexey Shavyrin, nu 45. Nog voor de relatie in een scheiding eindigde, zou de man ontdekt hebben dat zij hem bedroog met zijn eigen zoon. “Ik kon op een avond niet in slaap vallen toen ik hoorde dat ze seks hadden”, vertelde hij bij de Russische talkshow Pryamoy Efir. “Toen besefte ik dat ze me voor mijn eigen ogen bedroog met Vladimir.”